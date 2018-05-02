داغستانية تكفل 8 أيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاء لنذرها

أوفت مدينة شاخبولاتوفا، وهي أم لطفل مريض، من جمهورية داغستان جنوبي روسيا، بنذرها وكفلت 8 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن شفي ابنها.

وذكرت وكالة "نوفوستي"، أن الطفل رمضان شاخبولاتوفا، أصيب بجروح خطيرة قبل بضع سنوات، أثناء عملية، وحذر الأطباء ذوي رمضان من أنه ليست لديه فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة.

وأقسمت مدينة حينها ناذرة إن بقي ابنها حيا، فستتكفل بـ8 أطفال. وأمضى رمضان في المستشفى ستة أشهر، وتعافى بعدها، ولم تتخل المرأة عن يمينها، وتبنت 8 أطفال على دفعتين الأولى ثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم في الثانية تبنت خمسة آخرين.

المصدر: نوفوستي