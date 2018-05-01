والد محمد صلاح يكشف معلومات مثيرة عن نجله (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عن لقاء جمعه بوالد النجم المصري محمد صلاح فضلا عن خاله، وذلك للحديث في عدة أمور .

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد": "أردت أن أعرف بعض الأمور عن حياة محمد صلاح والأسرة مشكورة حكت لي الكثير وسوف أنقل لكم أغلبه".

وفيما يلي المعلومات التي نقلها "موسى" على لسان والد محمد صلاح:

سألت والده عن علاقة محمد بربه وماذا يفعل .. فقال لي: "حين كان عمر محمد 4 سنوات كنت أذهب به للحضانة .. وكان يحفظ وقتها أسماء الله الحسنى كاملة .. وكان وقتها يؤذن في المسجد.. محمد لا ينزل أي مباراة إلا وهو على وضوء ونفس الأمر يحدث حين يركب سيارته أو ينام .. لقد اعتاد هذا الأمر منذ طفولته".



- محمد صلاح يقرأ القرآن الكريم يوميا وكتاب الله لا يفارقه أينما ذهب.



- والده حكى لي على الأزمة الأخيرة التي انتهت ولا نريد أن نخوض فيها ولكنه أخبرني أن "تدخلا على أعلى مستوى" أدى إلى حل الموضوع .

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- أنشأ محمد صلاح معهدا دينيا في قريته، والآن يتم بناء مستشفى وأشياء أخرى بين صلاح و ربه.

- أخبرني (والده) أن المهندس ممدوح عباس (ملياردير مصري) اتصل بصلاح عقب صعود مصر لكأس العالم وأهداه فيلا في الساحل الشمالي لكن صلاح رد وقال: "لا أقبل شيء مثل هذا لنفسي وإن أردت المساعدة فليكن لأهل قريتي".

المصدر: وكالات