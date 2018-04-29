شاهد.. الرئيس المصري يطلب التصوير مع فنانة صغيرة ويسبب ضجة في مصر

أثار طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من فنانة صغيرة بالتصوير معها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وصعد الرئيس السيسي، على المسرح خلال مجموعة من العروض الفنية في الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء لالتقاط صور تذكاريه مع فنانة صغيرة تدعى ندى شريف المنسي، وموسيقي كان معاها، بعد أن قدما عرضا فنيا أمامه، قائلا: "نشكركم وأسعدتونا، وأطلب التصوير معكم".

وأشاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإصراره على التقاط الصور التذكارية مع المطربة فاقدة البصر ندى شريف منسي والملحن شادى نصيف وديع.

المصدر: "صحف مصرية"