بعد انتظار لأيام.. بريطانيا تكشف عن اسم الأمير الصغير!

أفصح قصر "كينسينغتون" الملكي، اليوم الجمعة، عن اسم المولود الجديد للأمير وليام وزوجته كيت، وذلك بعد طول انتظار وتساؤل من ملايين المحبين والمترقبين حول العالم.

وبحسب التغريدة التي ظهرت على صفحة القصر الملكي، فإن الاسم الجديد للأمير هو، لويس آرثر تشارلز. كما يتميز اسم لويس، بطول المدة بين تاريخ الولادة وتاريخ إعلانه الرسمي (4 أيام)، بالمقارنة بفترة يومين فقط بالنسبة لإخوته الأكبر سنا.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018

وتجمع العديد من المراهنين خارج القصر، قبيل إعلان الاسم الجديد، والذين تراهنوا على العديد من الأسماء المحتملة، كآرثر وفيليب وألبرت.

وصرح بعض الخبراء بأن تسمية آرثر تعود للأسطورة البريطانية التاريخية، المرتبطة بـ "الملك آرثر وحراس الطاولة المستديرة"، الرواية الخيالية التي طالما حظيت بإعجاب الملكية البريطانية عبر القرون.

المصدر: نيويورك تايمز

قتيبة دعبول