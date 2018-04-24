الصين.. سقوط رضيع من شاحنة أثناء سيرها (فيديو)

وثّق فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط رضيع من شاحنة تسير وسط الطريق في شرق الصين، دون أن ينتبه أهله لذلك.

ولم يثبت الوالدان المهملان الطفل (10 أشهر) في مقعد الأطفال جيدا، وتجاهلا وضع حزام الأمان، فضلا عن عدم إغلاق باب الشاحنة بإحكام.

واستمر الوالدان في القيادة بعد سقوط الطفل حتى توقفا أمام إشارة المرور وأدركا أن طفلهما مفقود. وتُرك الطفل وحيدا في منتصف الطريق لمدة 22 ثانية، إلى أن التقطته سيدة من المارة، تفاديا لتعرضه للدهس.

وعندما اكتشفت الأم ما حدث، عادت راكضة للبحث عن طفلها وشكرت السيدة على إنقاذه، قبل أخذه إلى مستشفى قريب لإجراء فحوص طبية والتأكد من أنه على ما يرام.

المصدر: إرم نيوز

قتيبة دعبول