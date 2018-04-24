لندن.. المدافع البريطانية تدوي ترحيبا بقدوم الأمير الصغير

تتجهز المدافع البريطانية في العاصمة لندن لإطلاق النار ترحيبا بقدوم الأمير الصغير، المولود الجديد للأمير وليام وزوجته كيت.

ورزق الزوجان، يوم الاثنين 23 أبريل الجاري، بمولود جديد، هو الثالث في العائلة، والخامس في ترتيب ورثة العرش.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

كما ستدوي المدافع الترحيبية في كل من "برج لندن" و"هايد بارك"، وهو التقليد الملكي الذي رافق الأسرة منذ نشأتها، مع كل ولادة أمير أو أميرة بريطانية جديدة. ويظهر الفيديو التالي الاحتفال الرسمي بعد ولادة الأميرة شارلوت، المولود الثاني للأمير وليام (2015).

وصرح قصر كينسينغتون أنه سيتم الكشف عن اسم المولود الجديد حالما تصدر شهادة الميلاد الرسمية من قصر "باكينغهام".

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول