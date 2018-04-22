مصر.. مفاجأة خطيرة في حادثة انتحار نجل البرلماني المصري بسبب "الحوت الأزرق"

كشفت الدكتورة ياسمين حمدي الفخراني، شقيقة نجل البرلماني المصري، ضحية لعبة الحوت الأزرق، عن مفاجأة خطيرة حول مقتل شقيقها.

وأضافت "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك مجرمًا تسبب بقتل كل لاعب، ولابد من تعقبه؛ لأنه يهدد اللاعب بالقتل، إذا لم يتم تنفيذ مطالبه.

وطالبت كل أجهزة الأمن والمخابرات بتتبع هذا القاتل.

وكشفت الفخراني، عن أن شقيقها حينما تنبه إلى خطورة اللعبة، حذفها من جهازه، ولكن حدث "تهكير" للجهاز، وتمكن صاحب اللعبة من التوصل له وتهديده بالقتل، لافتة إلى أن هذا الأمر حدث مع حالات أخرى.

وتابعت أن شقيقها ظل يقاوم مطالب اللعبة القاتلة لمدة أسبوع، ولا ندري هل القاتل الذي يسيطر على اللعبة هو الذي دفع شقيقها إلى قتل نفسه، أم هو الذي قتله بوسيلة ما لأنه لم ينصع لرغباته.

المصدر: "صحف مصرية"