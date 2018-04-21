بالفيديو.. بعد ذلك ألزم أمير مكة العاملين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمنطقة بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب والملابس المحتشمة وغير الملفتة للفتيات.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، أن التوجيه جاء عقب تجول الأمير خالد في أحد أسواق الطائف خلال زيارته للمحافظة ولقائه بشابين سعوديين يعملان في محال تجارية داخل السوق ويرتديان بدلا، فبادرهما بالسؤال عن سبب ارتدائهما لهذا النوع من الملابس، فأجابا بأن تعليمات الشركة التي يعملان بها تنص على ذلك.

ونشر مكتب إمارة مكة المكرمة شريط الفيديو الذي يظهر الأمير خالد خلال تجوله في مركز التجارة وحديثه للشابين.

#أمير_مكة

يوجه بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمنطقة بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب، والملابس المحتشمة وغير الملفتة للفتيات

..بعد زيارته مركزًا تجاريًا في #الطائف وتساؤله عن سبب عدم ارتداء الشباب الزي السعودي pic.twitter.com/paooNODILU — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 21, 2018

وأضاف الدوسري أن أمير منطقة مكة المكرمة وجه في حينه بتشكيل لجنة من وكالة الإمارة المساعدة للتنمية وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار بالمنطقة، لدراسة أسباب إلزام الشركات للشباب لبس الزي غير السعودي، والخروج بتوصيات تعزز الهوية الوطنية لدى شباب الوطن.

وأشار المتحدث باسم إمارة مكة إلى أن اللجنة باشرت أعمالها فور توجيه أمير المنطقة ودرست الأنظمة والقوانين المرعية في هذا الخصوص، وأوصت بعد اجتماعاتها بأن يكون الزي السعودي ركيزة أساسية يلتزم بها أصحاب المؤسسات والشركات تجاه أبناء الوطن، كما أوصت بضرورة حث هذه القطاعات لتعمل على تعزيز هذه القيم والتمسك بها وعدم التخلي عنها لدى الشباب والفتيات على حد سواء.

وتابع الدوسري: "بناء على ما خرجت به اللجنة من توصيات، صدر توجيه أمير المنطقة الذي شدد على ضرورة أن يكون زي الشباب العاملين عاكسا للهوية السعودية، وللفتيات محتشما وفضفاضا وغير ملفت أو شفاف".

المصدر: عكاظ + تويتر إمارة مكة المكرمة

رفعت سليمان