تصريح هام لبيل غيتس حول الظروف الدولية الراهنة

تحدث الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وعبر عن قربها إلى الإيجابية أكثر من السلبية.

وقال في مستهل حديثه: "ثقوا بي، العالم يتجه نحو الأفضل وليس العكس".

ويصدر هذا التصريح في زمن تكثر فيه الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية، بل حتى أن شبح الحرب النووية يعاود الظهور بين الحين والآخر، فكيف للملياردير أن يرى عكس ذلك؟

إقرأ المزيد

ويرد "غيتس" بأن علينا أن ننظر إلى مؤشرات معينة يمكن من خلالها الحكم على مدى إيجابية الزمن الذي نعيشه، وذكر منها، معدل حياة الولادات، التكافؤ بين الجنسين، والحريات المدنية والشخصية. حيث أشار إلى أن كل المؤشرات السابقة هي في تحسن ملحوظ. لذلك علينا أن نحافظ على إيجابيتنا، فالعالم اليوم أفضل من أي وقت مضى.

وطرح رجل الأعمال مثالا إيجابيا يعزز وجهة نظره، وهو حول انكماش نسبة الناس التي تعيش في فقر مدقع، من ثلث سكان الأرض في 1990، إلى عشر السكان فقط في 2018.

كما نوه مرارا إلى تركيز الإعلام الدولي على الأخبار السلبية دون سواها، مما يحرم الناس من سماع الأخبار الجيدة عن كوكبنا.

المصدر: إنديبندنت

قتيبة دعبول