صورة عشاء ودي للزعماء العرب تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت صورة مميزة للزعماء العرب من مدينة الظهران، خلال فعاليات مؤتمر القمة العربية الأخير، والتي أشعلت بدورها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة عددا من قادة العرب وهم في جو من الاسترخاء والمودة، بعد نهار طويل من الاجتماعات والخطابات. وبعد ظهورها على تويتر أول مرة، تمت إعادة نشرها 24 ألف مرة في أقل من 24 ساعة.

ولعل أهم ما يميز الصورة هو طابعها غير التقليدي، إذ اعتاد المشاهد العربي على رؤية الرؤساء العرب بصورة أكثر رسمية عما ظهر في التغريدة.

ويظهر في الصورة كل من الملك عبد الله الثاني (الأردن)، الرئيس عبد الفتاح السيسي (مصر)، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (السعودية)، الملك حمد بن عيسى (البحرين)، ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان (الإمارات)، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والضباط رفيعي المستوى.

المصدر: Arab News

قتيبة دعبول