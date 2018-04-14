ملياردير أمريكي يدعو من جديد إلى تقسيم ولاية كاليفورنيا

أعلن الملياردير الأمريكي، تيم دريبر، للمرة الثالثة عن استعداده لطرح مسألة تقسيم ولاية كاليفورنيا إلى ثلاثة أقسام للتصويت مجددا.

وتفيد رويترز بأن دريبر جمع 600 ألف توقيع، وهو العدد المطلوب لإجراء استفتاء بشأن هذه المسألة. لذلك ينوي الملياردير تقديم طلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المحلية، مطلع الأسبوع المقبل، بشأن تنظيم الاستفتاء، في نوفمبر 2018.

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وتقضي خطة الملياردير بتقسيم ولاية كاليفورنيا، الأعلى كثافة سكانية في الولايات المتحدة، إلى ثلاث ولايات: شمالية وجنوبية وكاليفورنيا الجديدة، التي تبقى لوس أنجلوس ضمنها. أما الأراضي الزراعية والغابات وسان فرانسيسكو والمركز التكنولوجي في وادي السليكون، فيتم تقسيمها إلى منطقتين.

يذكر أن الملياردير، تيم دريبر، كان قد عرض هذه الفكرة مرتين، عامي 2014 و2016، ولكنه حينها دعا إلى تقسيم الولاية إلى ستة أقسام، بيد أنه واجه معارضة شديدة من جانب الغالبية الديمقراطية في الولاية. وحسب استطلاع "Field Poll"، فقد عارض 59% من السكان هذه الفكرة.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما