أم تغني "Never Enough" بشغف وحرقة لطفلها المريض في المستشفى (فيديو)

لجأت أم أمريكية ملتاعة من ولاية ساوث كارولينا، إلى الغناء بحرقة والعزف برقة للتعبير عن وجعها وحبها لطفلها المريض وهما ينتظران دورهما بغرفة الانتظار في المستشفى.

وظهرت الأم آبي تانر في مشاهد الفيديو التي تم تصويرها دون علمها، وهي تعزف على البيانو لابنها الصغير لينكولن، البالغ من العمر سنة واحدة، بينما كانا ينتظران موعد اللقاء مع طبيب الأعصاب في معهد ديوك للسرطان.

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ويعاني الطفل الصغير لينكولن من حالة نادرة وخطيرة جداً من داء الصرع الذي يهدد حياته. وبينما كان الطفل ينام هانئا في عربته المتحركة بدأت والدته بالعزف والغناء له أغنية "Never Enough".

وقد قام الأطباء في المركز بتصوير اللقطات المؤثرة ونشرها عبر "فيسبوك" وحصدت أكثر من 215 ألف مشاهدة في أقل من ساعة.

واستطاعت الأم آبي ان توصل أوجاعها بطريقة مؤثرة وتلامس برقة وشغف قلوب آلاف الناس الذين تفاعلوا وتعاطفوا معها في هذا الفيديو المؤثر.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس