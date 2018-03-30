فلبيني يجسد معاناة المسيح 32 عاما دون شعور بالألم!

جسد رجل فلبيني شخصية المسيح على مدى 32 عاما، من خلال طقس ديني تقليدي يقام في قرية كوتود على بعد 76 كيلومترا تقريبا من العاصمة مانيلا.

وصرح روبن إيناجي البالغ من العمر 58 عاما، أنه لم يعد يشعر بأي ألم لجروحه التي عانى منها أثناء إعادة تصوير معاناة المسيح، في يوم الجمعة العظيمة.

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وقال إيناجي عقب انتهاء الطقس الذي أقيم تحت أشعة شمس حارقة: "في الماضي كنت أعود للمنزل مصابا وأعرج، لكنني في حالة جيدة للغاية هذا العام"، مؤكدا أن إيمانه الكاثوليكي القوي ساعده على تجنب الألم.

وذكر إيناجي أنه يشعر أن لديه ما يكفي من القوة للمشاركة في طقسين أو ثلاثة للصلب حتى يبلغ الستين، وهو أحد ثلاثة متطوعين صلبوا في القرية اليوم الجمعة من بينهم امرأة تشارك للمرة السابعة في هذا الطقس.

وينطوي الطقس على قيام ممثلين يرتدون أزياء الجنود الرومان قديما بصلب المتطوعين باستخدام مسامير طولها بوصتان مغمورة في الكحول تدق في أياديهم وأقدامهم ثم تنصب الصلبان في حقل مكتظ بالسائحين المحليين والأجانب.

ولا تعترض الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين على هذا الطقس لكنها تقول إنها لا تدعم مثل هذه الأفعال العنيفة للتعبير عن الإخلاص وتصفها بأنها "سوء تفسير للدين".

المصدر: رويترز

فادية سنداسني