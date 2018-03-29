مصر.. "الولد العاق" يفوز بالانتخابات بشهادة تويتر

الشعب المصري معروف بمرحه ودماثة خلقه، ولعله الأكثر قدرة بين العرب على تذليل مصاعب الحياة وقولبتها في مشهد كوميدي معروف لدى الكثير من البلدان العربية.

الانتخابات المصرية وبالرغم من أهميتها الكبيرة في هذه المرحلة من تاريخ أم الدنيا إلا أنها حازت على نشاط غير مسبوق على "السوشيال ميديا" حتى أن أحد "التريندات" دخل قائمة العشرة الأكثر متابعة على "تويتر".

الولد العاق وليد الشريف الأشهر

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثارتها لافتة انتخابية يحتوى مضمونها "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة"، ليفاجئ رواد السوشيال أنها صورة ليست حقيقية بل "فوتوشوب".

twitter.com



وبمجرد انتشار الصورة وتداولها على نطاق كبير حتى تصدرت التريند فى مصر بل ووصلت للمركز التاسع فى قائمة ترند تويتر العالمى، ليظهر أن هذه الصورة موجودة في مدخل الحى الأول فى مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، لكنها لا تتضمن نفس الشعارات والعبارات فى الصورة المتداولة، بل حمل مضمونها "عائلة سنو يؤيدون بكل حب الرئيس السيسى لفترة جديدة"، وعائلة سنو هى إحدى العائلات الكبيرة فى دمياط.



المفاجأة الثانية كانت، خروج مصمم الصورة محمد الشريف، على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، عبر منشور على حسابه الشخصى، اعترف فيه بتغيير الصورة، قائلا: "أنا لما عملت الصورة دى كنت بهزر مع أخويا مش أكتر، ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دا وتوصل إنها تبقى الترند الأول فى مصر، بس اللى حصل ده يدل إننا شعب غلبان".