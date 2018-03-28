الحسيني: بالطبع سأعلم الناس الموسيقى إن طلبوا مني ذلك

قال السيد حسين الحسيني رجل الدين اللبناني : إن العلوم الشرعية والدراسة الدينية هي ما يمارسه في الحياة مشيرا إلى أن البعض ضخم مسألة عزفه على آلة البيانو ليجعل منها مادة للنقاش.

وأضاف في اتصال أجرته RT معه: " الموسيقى لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن واجباته في العبادة وهذا ما نقوله ولكن الإنسان يجب أن يسعى للأمور الجميلة في حياته".

وعن سؤال RT حول رده على شخص في حال طلب منه تعليمه الموسيقى أجاب السيد:" بالطبع سأعلم أي شخص سواء كان طالبا أم صديقا أو حتى جارا ، المهم زرع الموهبة الجميلة، وطلاب العلوم الدينية هذا الشيء يؤثر على أدائهم ويحسن أسلوبهم الخطابي ويزيد من قدراتهم على الإقناع".

وشدد الحسيني على أهمية استخدام التفاعل الروحي الذي يبتغى من ورائه التقرب من الله وتصفية النفس وهو أقدر على الاندماج وهذا يعتبر بحد ذاته عبادة.

ونشر السيد حسين الحسيني وهو عازف بيانو وشاعر، فيديو لنفسه وهو يعزف مقطوعة موسيقية في صورة رآها البعض غير تقليدية عن رجل الدين.



وكان السيد الحسيني قال لـرويترز: "بسن الـ ١٤ طبعا، أنا كان عندي رغبة بتعلم الموسيقى بس ما سلطت الضوء عليها بشكل واضح ما بعرف كيف السبيل إليها. فالوالد رحمة الله عليه، بالصدفة شاف إحدى الفرق الإسلامية بالضاحية تعلن عن إقامة دورة لتعلم آلة الكيبورد، الأورج يعني، والتحقت بالدورة".

ودفعت القصة الكثير من رجال الدين للمشاركة في التعليق على الموضوع وتضاربت الفتاوى فيما بينها بين مرحب ومعارض وعلى الحياد.

المصدر: RT