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"مانشوفوش" للتبليغ عن التحرش والاغتصاب في المغرب!

مجتمع

RT
تطبيق للتبليغ عن التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0h1

أطلقت جمعية الاتحاد النسائي في المغرب، تطبيقا إلكترونيا باسم "مانشوفوش"، يمكن تحميله على الهواتف للتبليغ عن حالات التحرش بالنساء والاعتداءات الجنسية.

وقالت القائمات على التطبيق الإلكتروني، أمس الأربعاء، إن الخطوة تهدف إلى محاربة جميع أنواع العنف الجسدي الممارس ضد المرأة، خاصة في ظل الصعوبات المطروحة حول مسألة التبليغ والشكوى.

والمبادرة مهداة لكل النساء والفتيات اللائي تعرضن لحالات الاعتداء والاغتصاب والتحرش، وهي كذلك دعوة لجميع الهيئات الحقوقية والمدنية، من أجل تظافر الجهود لوضع حد للخوف الذي يكتنف المعتدى عليهن.

وتسمية "مانشوفوش" مقتبسة من عبارة تستخدم من طرف المتحرشين جنسيا بالنساء.

المصدر: Rue20

رُبى آغا

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