امرأة صينية تقتل حفيدها في فندق الحب!

اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ مواطنة صينية للاشتباه بقتلها حفيدها (6 سنوات) في فندق محلي خاص بالعشاق.

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وأوردت صحيفة ساوث تشينا مورنينغ بوست، أن الحفيد دخل في غيبوبة في أحد الفنادق، ليلة 18 مارس الجاري، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد ساعة ونصف من وصوله إلى هناك، وقد لوحظت آثار خنق على رقبته. ويعتقد رجال الشرطة أن الآثار هي لحزام حقيبة جدته.

وتفيد الصحيفة بأن المرأة (52 سنة) تعتني بالطفل أثناء غياب والدته للعمل، وقد أخذت حفيدها إلى جولة في هونغ كونغ. وبعد شعورهما بالتعب والإرهاق، استأجرا غرفة في فندق مخصص للعشاق.

وما تزال الشرطة تحقق في الحادثة لكشف ملابساتها.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما