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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 14:15 GMT

    مقابلة عمل في فندق بولاية غوجرات الهندية تنتهي بكارثة (فيديو)

    أظهر فيديو مئات الشباب وهم مصطفين عند مدخل فندق بولاية هندية لتقديم ملفاتهم للعمل بعدما أعلن الأخير عن فتحه باب التوظيف غير أن الازدحام أدى لتدمير الحواجز الحديدية خارج الفندق.

    مقابلة عمل في فندق بولاية غوجرات الهندية تنتهي بكارثة (فيديو)
    Legion-Media

    وقالت وسائل إعلام هندية "حضر عدد كبير من الشباب لإجراء مقابلة عمل في فندق نظمته شركة الكيماويات "Thermax Company" لعشر وظائف شاغرة فقط في مصنعها في ولاية غوجرات" (شمال غربي الهند).

    وبسبب الاكتظاظ والاندفاع من قبل المتقدمين الذين يحاولون دخول الفندق، انهار حاجز جانبي في محيط الفندق.

    وانتشر المقطع وهم يتدافعون عبر مدخل الفندق على طول السور الجانبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر حشدا كبيرا من المتقدمين يكافحون من أجل دخول الفندق حيث تجرى المقابلات الشخصية.

    وكان الحشد كبيرا جدا لدرجة أن بعض المتقدمين وقفوا على الحواجز الحديدية الجانبية التي انهارت في النهاية على الأرض ووقع عددامن المتقدمين فوق بعضهم على الأرض، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

    إلا أنه حصل شجار بين بعض المتقدمين الذين كانوا يتدافعون لشق طريقهم داخل الفندق.

    المصدر: "thehindu"

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