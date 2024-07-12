وقالت وسائل إعلام هندية "حضر عدد كبير من الشباب لإجراء مقابلة عمل في فندق نظمته شركة الكيماويات "Thermax Company" لعشر وظائف شاغرة فقط في مصنعها في ولاية غوجرات" (شمال غربي الهند).

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وبسبب الاكتظاظ والاندفاع من قبل المتقدمين الذين يحاولون دخول الفندق، انهار حاجز جانبي في محيط الفندق.

وانتشر المقطع وهم يتدافعون عبر مدخل الفندق على طول السور الجانبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر حشدا كبيرا من المتقدمين يكافحون من أجل دخول الفندق حيث تجرى المقابلات الشخصية.

Watch | A stampede-like situation was witnessed in Ankelshwar in Gujarat when several hundred youngsters turned up for a job interview at a hotel organised by chemical firm Thermax Company for just ten vacant positions for its plant in Bharuch district.



Read here:… pic.twitter.com/ihayZHmt9G — The Hindu (@the_hindu) July 12, 2024

وكان الحشد كبيرا جدا لدرجة أن بعض المتقدمين وقفوا على الحواجز الحديدية الجانبية التي انهارت في النهاية على الأرض ووقع عددامن المتقدمين فوق بعضهم على الأرض، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

إلا أنه حصل شجار بين بعض المتقدمين الذين كانوا يتدافعون لشق طريقهم داخل الفندق.

This is not Bihar, This is Not UP, This is not Rajasthan but Unemployed youth trying their luck during a job opening in a private hotel in Bharuch district, Gujarat pic.twitter.com/f8gbgaML9p — Aqdas Bhoje (@BhojeAqdas) July 11, 2024

المصدر: "thehindu"