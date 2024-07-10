وأظهرت الصورة التي نشرها الممثل على حسابه في "فيسبوك" تورما في عينه، معلقا أن الأمر يتعلق بـ"انتفاخ سببته نحلة".

ويبدو أن الحادثة المزعجة لم تؤثر على معنويات ماكونهي الذي ظهر مبتسما في الصورة.

يذكر أن ماثيو ماكونهي حاز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2013 عن دوره في فيلم "نادي دالاس للمشترين"، واستلم جائزته في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين.

المصدر: RT