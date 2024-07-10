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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:19 GMT

    نجم هوليوود ماثيو ماكونهي ينشر "صورة مروعة" لوجهه بعد أن لسعته نحلة (صورة)

    نشر النجم السينمائي الأمريكي ماثيو ماكونهي صورة أثارت قلق معجبيه بعد تعرضه للسعة نحلة في إحدى عينيه.

    نجم هوليوود ماثيو ماكونهي ينشر "صورة مروعة" لوجهه بعد أن لسعته نحلة (صورة)
    Globallookpress

    وأظهرت الصورة التي نشرها الممثل على حسابه في "فيسبوك" تورما في عينه، معلقا أن الأمر يتعلق بـ"انتفاخ سببته نحلة".

    نجم هوليوود ماثيو ماكونهي ينشر
    ماثيو ماكونهي

    ويبدو أن الحادثة المزعجة لم تؤثر على معنويات ماكونهي الذي ظهر مبتسما في الصورة.

    يذكر أن ماثيو ماكونهي حاز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2013 عن دوره في فيلم "نادي دالاس للمشترين"، واستلم جائزته في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين.

    المصدر: RT

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