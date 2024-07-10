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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 21:02 GMT

    السعودية.. إعدام شخص قام بتهريب كمية من الأقراص المخدرة والكشف عن جنسيته

    أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة بمنطقة تبوك، لتهريبه أقراصا مخدرة.

    السعودية.. إعدام شخص قام بتهريب كمية من الأقراص المخدرة والكشف عن جنسيته
    Sputnik

    وجاء في بيان الداخلية: "أقدم حازم محسن طه الكوسا - سوري الجنسية - على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

    وأضاف بيان الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني حازم محسن طه الكوسا يوم الأربعاء 4 محرم  1446 هجري الموافق 10 يوليو 2024 في منطقة تبوك".

    وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

    المصدر: "واس"

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