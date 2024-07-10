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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 10:48 GMT

    مصر.. الشرطة تفرق حشودا تجمهرت قرب مقبرة اللاعب أحمد رفعت بعد شائعة غريبة

    شهدت قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تجمهر أهالي القرية عقب ترديد بعض الأشخاص شائعة بسماع أصوات بجوار مقبرة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر.

    مصر.. الشرطة تفرق حشودا تجمهرت قرب مقبرة اللاعب أحمد رفعت بعد شائعة غريبة

    "أحمد عايش في قبره..أنا سمعت صوته" كلمات أطلقها أحد الأشخاص جعلت أهالي القرية يسرعون إلى ناحية مقابر القرية وخاصة إلى قبر عائلة الصاوي الذي يوارى فيه جثمان اللاعب الراحل أحمد رفعت، ومع وصول أسرة اللاعب والشرطة تزايدت أعداد الأهالي ظنا منهم بحقيقة الشائعة.

    وتسببت الشائعة في تجمهر الأهالي بمحيط المقابر ما جعل الأجهزة الأمنية تتدخل لتفريق المواطنين بمحيط المقابر.

    ومن جانبه أكد مصدر أمني أن هناك شائعة جرى ترديدها خلال الدقائق الماضية بسماع أصوات داخل قبر اللاعب أحمد رفعت، حيث حضر أقارب اللاعب إلى المقابر، وتبين تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين لمشاهدة ما يجرى ترديده من شائعات.

    واختتم المصدر بأنه جرى تفريق الموجودين بمعرفة أقارب اللاعب، وكذلك الأجهزة الأمنية حتى لا يتم إثارة البليلة بسبب ما جرى تداوله.

    المصدر: مصراوي + القاهرة 24

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