مباشر

الطلبات الأخيرة

    مجتمع
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 20:47 GMT

    السعودية تودّع أحد أبرز كتابها الصحفيين (صور + فيديو)

    رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي السعودي الشهير محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، بعد معاناة طويلة مع المرض.

    السعودية تودّع أحد أبرز كتابها الصحفيين (صور + فيديو)
    Sputnik

     ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ، الكاتب محمد آل الشيخ في حسابه على منصة "إكس" قائلا: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المفكر الشجاع وصاحب القلم المخلص المحب لدينه ولوطنه وقيادته الاستاذ محمد بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - الذي وافته المنية صباح اليوم".

    وأضاف: " سخر قلمه في محاربة أصحاب المناهج الفاسدة والأفكار الضالة بكل قوة وشجاعة وحجة وبرهان وفكر مستنير عبر كتاباته وأطروحاته خلال مسيرته الصحفية الطويلة رغم الأذى الذي ناله في سبيل ذلك منهم ومن المخدوعين بهم"، على حد وصفه.

    كما نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكاتب محمد آل الشيخ. كما نعاه رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ. 

    وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن مدى حزنهم على رحيل الكاتب الصحفي الشهير داعين له بالرحمة والمغفرة.

    وحسب صحيفة "عكاظ"، فقد "تميّز الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ في أسلوبه الكتابي، بحدّته في نقد تجار القضايا وانتهازيي المواقف".

    EditDelete

    انتقل محمد بن عبداللطيف آل الشيخ من عالم الأعمال والتجارة إلى عالم الصحافة والكتابة، وكان ناشرا من رواد النشر في الأدب، بخاصة الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة "قطوف"، و"حياة الناس"، مساهما في إثراء الثقافة الأدبية والفكرية في المملكة، وفق "عكاظ".

    وأشارت الصحيفة إلى أن "العابر الذي لا يعرفه السعوديون في شعره، كتب أجمل قصيدة غناها الفنان عبد المجيد عبد الله، والتي تقول: "يا بحر جدّة ذكرته يوم شفتك".

    المصدر: "عكاظ" + RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    سحب سفينة الشحن "فيربينا" بعد استهدافها من قبل "الحوثيين" إلى خارج منطقة الخطر