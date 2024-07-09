ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ، الكاتب محمد آل الشيخ في حسابه على منصة "إكس" قائلا: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المفكر الشجاع وصاحب القلم المخلص المحب لدينه ولوطنه وقيادته الاستاذ محمد بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - الذي وافته المنية صباح اليوم".

وأضاف: " سخر قلمه في محاربة أصحاب المناهج الفاسدة والأفكار الضالة بكل قوة وشجاعة وحجة وبرهان وفكر مستنير عبر كتاباته وأطروحاته خلال مسيرته الصحفية الطويلة رغم الأذى الذي ناله في سبيل ذلك منهم ومن المخدوعين بهم"، على حد وصفه.

تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المفكر الشجاع وصاحب القلم المخلص المحب لدينه ولوطنه وقيادته الاستاذ محمد بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - الذي وافته المنية صباح اليوم، حيث كان رحمه الله سداً منيعاً وطوداً شامخاً أمام تجار الفتن والإخوانيين الصحويين والغلاة… — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) July 9, 2024

كما نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكاتب محمد آل الشيخ. كما نعاه رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

إنا لله وإنا إليه راجعون



رحم الله الكاتب الصحفي الأستاذ #محمد_بن_عبداللطيف_ابراهيم_آل_الشيخ وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته..



خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه.. pic.twitter.com/gVF71raGgD — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 9, 2024

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن مدى حزنهم على رحيل الكاتب الصحفي الشهير داعين له بالرحمة والمغفرة.

في موقف مؤثر ، #وزير_الشؤون_الإسلامية د. #عبداللطيف_آل_الشيخ من قبر أخيه وأبن عمه #محمد_بن_عبداللطيف_ابراهيم_آل_الشيخ يودعه الوداع الأخير .



بحضور أعداد كبيره مُحبه للفقيد - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته -



الله يصبر قلوب أسرة #آل_الشيخ و أبنائه ومحبيه. pic.twitter.com/PkKhCihIfG — خالد الحامد (@khhk1437) July 9, 2024

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي)



إنتقل إلى رحمة الله العم #محمد_بن_عبداللطيف_ابراهيم_آل_الشيخ .



اللهم اغفر له و ارحمه و اسكنه فسيح جناتك .



إنّا لله و إنّا إليه راجعون . pic.twitter.com/84bRMST1a0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 9, 2024

وحسب صحيفة "عكاظ"، فقد "تميّز الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ في أسلوبه الكتابي، بحدّته في نقد تجار القضايا وانتهازيي المواقف".

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في موقف مؤثر ، #وزير_الشؤون_الإسلامية د. #عبداللطيف_آل_الشيخ من قبر أخيه وأبن عمه #محمد_بن_عبداللطيف_ابراهيم_آل_الشيخ يودعه الوداع الأخير .



بحضور أعداد كبيره مُحبه للفقيد - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته -



الله يصبر قلوب أسرة #آل_الشيخ و أبنائه ومحبيه. pic.twitter.com/PkKhCihIfG — خالد الحامد (@khhk1437) July 9, 2024

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انتقل محمد بن عبداللطيف آل الشيخ من عالم الأعمال والتجارة إلى عالم الصحافة والكتابة، وكان ناشرا من رواد النشر في الأدب، بخاصة الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة "قطوف"، و"حياة الناس"، مساهما في إثراء الثقافة الأدبية والفكرية في المملكة، وفق "عكاظ".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العابر الذي لا يعرفه السعوديون في شعره، كتب أجمل قصيدة غناها الفنان عبد المجيد عبد الله، والتي تقول: "يا بحر جدّة ذكرته يوم شفتك".

المصدر: "عكاظ" + RT