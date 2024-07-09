إقرأ المزيد مصر.. فيديو لمطرب مشهور مع راقصة يثير الجدل

ورد المخرج في تصريحات لـRT على حالة الجدل التي أثيرت بسبب شائعات تصويره في "قصر البارون"، ووجود الراقصة ليندا في العمل.

وأوضح حسام مجدي أن الكليب لم يتم تصويره داخل قصر البارون كما تداول البعض، بينما مكان في منطقة شبرا وتم إعداد ديكورات مشابهه للقصر من قبل أشخاص مختصين ومهندسين، مضيفا: "ده حاجة ممكن تتعمل عادي وفي مرة تم تنفيذ ديكور على هيئة فندق كمبينسكي".

وعن اختياره للراقصة ليندا، فقال المخرج حسام مجدي: "تواصل معي المطرب عمر كمال لتصوير الكليب واقترحت عليه أن يكون هناك موديل ولكن عمر أخبره بأن معه فنانة استعراضية يتماشى معها كلمات أغنية "قطر جيلك" وهي الراقصة ليندا وبالفعل تم الموافقة عليها بالاتفاق مع عمر كمال".

وأكد مخرج كليب قطر جيلك، قائلا:" ابتعدنا عن بدل الرقص المثيرة والتي تستفز الجمهور، وحرصنا على أن ترتدي فساتين أو بدل غير مكشوفة لدرجة استفزاز البعض، وليندا بالفعل يتناسب معها الأغنية".

وتعتبر أغنية قطر جيلك لـ عمر كمال وحسن شاكوش، من كلمات مصطفى الجن، وألحان منعم، وتوزيع إسلام ساسو، والفيديو كليب من إخراج حسام مجدي.

وقالت مديرة قصر البارون إمبان بسمة سليم أن الفيديو المتداول تم تركيبة بالفوتوشوب وليس حقيقيا معلقة: عمر كمال معتبش عتبة القصر نهائيا.

وأشارت سليم، إلى أن أي تصوير خاص لابد من الحجز مع الشركة المسئولة عن حجز الخدمات داخل القصر وفقا لضوابط محددة من وزارة السياحة والآثار، والشركة هي من تقوم بإعطاء التصريحات فقط.

وتابعت: التصوير يكون خاص بسيشن الأفراح وأيضا تصوير تجاري لكن وفق اللوائح والقوانين المنظمة للمجلس الأعلى للآثار، وبعد الرجوع للمجلس وأخذ الموافقات اللازمة.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عمر كمال بسبب ظهور راقصة معه، حيث ذكروه بتصريحات سابقة بأنه قرر تجنب ظهور الراقصات في أعماله بسبب والدته.

المصدر: RT