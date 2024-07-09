إقرأ المزيد طالبة مصرية تثير جدلا واسعا برقصها "المميز" خلال حفل تخرجها بجامعة أسيوط

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أكدت الطالبة سمر عنتر أن مقاطع الفيديو المنسوبة إليها وهي تتلفظ بألفاظ خارجة، تعود إلى الأشهر الماضية، قبل ظهورها في حفل التخرج.

وأوضحت سمر عنتر أن هذه المقاطع كانت عبارة عن "قصص" نشرتها على حسابها الشخصي للأصدقاء فقط، وحذفتها بعد ساعة فقط من نشرها.

وشددت الطالبة المصرية على أنها لم تتحدث في تلك القصص عن فيديو التخرج، لكن البعض كان محتفظا بالفيديو ونشره بعد فيديو التخرج، فربط المتابعون بين المقطعين، كما قدمت اعتذارها عن تلك الألفاظ الخارجة التي صدرت منها.

القاهرة 24

وجاء تعليق الطالبة سمر عنتر ردا على تقدم المحامي المصري وائل فخر الدين، ببلاغ للنائب العام ضدها، حيث قال في بلاغه: ""إن المقدم ضدها البلاغ ظهرت بفيديو صوت وصورة على السوشيال ميديا، كرد على منتقديها لرقصها بحفلة تخرجها، وأطلقت ألفاظا خارجة لا تتناسب مع مجتمعنا المصري وتقاليده وأخلاقه".

وكانت الطالبة سمر عنتر قد أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فديو لها وهي ترقص في حفل التخرج الخاص بدفعتها، فيما أوضحت الشابة أن ما فعلته طريقة للتعبير عن فرحتها، ودافع عنها آخرون.

المصدر: "القاهرة 24"