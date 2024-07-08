إقرأ المزيد السعودية.. مستشار أمني سابق يكشف تفاصيل جريمة قتل سعوديين في إفريقيا تسببت بكشف ملابسات قضية كبيرة

وفي لقاء مع برنامج "بودكاست فنجان"، روى ناصر الدويسي تفاصيل القبض على وافد فلبيني قتل 6 أشخاص في منطقة الملز بالعاصمة الرياض.

وأوضح الدويسي أن القبض على الوافد الفلبيني لم يكن سهلا، حيث كانت معه سكين طويلة وساطور، وبات ليلة في سكن عمال في شارع صلاح الدين.

وأضاف المستشار السابق: "ورد بلاغ لشرطة الملز عند الساعة السادسة صباحا، وعندما انتقلنا مع الدورية رأينا أشخاصا مصابين لا نعلم من منهم حي ومن مقتول، في أطراف الغرفة والحوش".

وأشار إلى أنه كان من الصعب دخول الفيلا التي يوجد بها الفلبيني"، مردفا: "كنا نريد أن نقبض عليه سريعا لإنقاذ المصابين".

ولفت الدويسي إلى أن عسكريا "وكيل رقيب" اقترح أن "نضع شبكة الكرة على جدار الشرفة الخاصة بالباب"، متابعا: "سقطت الشبكة على الفلبيني وحوصر داخلها وطرحه رجال الشرطة أرضا، وتم إسعاف شخصين أصيبا بإصابات حرجة".

المصدر: "بودكاست فنجان"