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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 09:31 GMT

    مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مثيرة (صور)

    أثارت كنزى ابنة المطرب المصري عمرو دياب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صور جريئة شاركتها مؤخرا لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

    مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مثيرة (صور)
    مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مثيرة (صور)

    وظهرت كنزي فى الصور التى نشرتها وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون وشفافه أظهرت ملابسها "الداخلية"، وتسببت إطلالة كنزي فى حالة جدل عند رواد صفحتها الذين انقسموا إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

    مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مثيرة (صور)

    وتواجه كنزي انتقادات حادة هي ووالدها الفنان عمرو دياب ، لأنه مصري شرقي، وابنته تتعمد كل فترة إثارة الجدل بملابسها الجريئة وكان أخرها منذ فترة عندما طرحت أيضا مجموعة من الصور وكانت ترتدي فيها ملابس مكشوفه للغاية وهو ما عرضها لانتقادات واسعة وقتها.

    مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مثيرة (صور)

    وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا في وقت سابق عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان، وكان رد المعجب أن رفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب لـ"رد كرامته" وفق قوله.

    المصدر: RT

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