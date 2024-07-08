إقرأ المزيد مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة خادشة للحياء

وظهرت كنزي فى الصور التى نشرتها وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون وشفافه أظهرت ملابسها "الداخلية"، وتسببت إطلالة كنزي فى حالة جدل عند رواد صفحتها الذين انقسموا إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

وتواجه كنزي انتقادات حادة هي ووالدها الفنان عمرو دياب ، لأنه مصري شرقي، وابنته تتعمد كل فترة إثارة الجدل بملابسها الجريئة وكان أخرها منذ فترة عندما طرحت أيضا مجموعة من الصور وكانت ترتدي فيها ملابس مكشوفه للغاية وهو ما عرضها لانتقادات واسعة وقتها.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا في وقت سابق عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان، وكان رد المعجب أن رفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب لـ"رد كرامته" وفق قوله.

المصدر: RT