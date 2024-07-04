وظهرت آلاء في مقطع فيديو ببدلة باللون الأحمر مع نظارات شمسية، وبدت وهي ترقص بإيقاع سريع تخلله دورانها حول سيدة عجوز مُقعدة على الكرسي.

وأبانت لقطات أخرى الفنانة الكويتية وهي ترقص بطريقة سريعة وغريبة فيما يتشارك حولها أصدقاؤها التصفيق والتطبيل لإثارة بعض الحماس والتشجيع لها، خلال عرض الرقصات التحضيرية والبروفات لمسرحية، وكانت ترتدي بدلة جلدية باللون الخزامي مع ربطة عنق، كما وضعت نظاراتها الشمسية.

وتباينت ردود الفعل على ظهور الفنانة بهذه اللقطات ورقصها وهي مرتدية الحجاب، حيث هاجمها الكثيرون، فيما دافع عنها البعض الآخر، وقال أحدهم معلقا: "آلاء الهندي تمثل نفسها ولا تمثل الفن الكويتي الأصيل"وأضاف آخر: "شنو وضع الحجاب، ولا من ضمن اكسسوارات المسرحية؟"

في حين كتب أحدهم معلقا: "من حساب آلاء الهندي، ردت عليكم بنفسها يمكن ما تعجبني حركاتها، ما تعجب آخرين، بس وايد حضروا المسرحية علشانها، ويحبون متابعتها..الناس أذواق..وأما سالفة الحجاب، ممكن تكون أحسن من ناس وايد حجاب وعباة ونميمة 24 ساعة! ملاحظة: ما لي شغل فيها ولا أتابعها، ولا أنا حكم عليها".

آلاء الهندي تمثل نفسها ولا تمثل الفن الكويتي الأصيل — A (@BD22Q8) July 3, 2024

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الفنانة آلاء الهندي من على المسرح.

لحظة سقوط الاء الهندي على المسرح 😰! pic.twitter.com/kRbQCXjfO5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 3, 2024

المصدر: RT