بالفيديو.. شجار بين مصطافين على شاطئ تركي يتطور إلى طعن بالسكاكين أمام أعين الأطفال
اندلع شجار في محافظة أيدن التركية، قاما خلال بطعن أحدهما الآخر بالسكين، وخلال محاولة فض الشجار بينهما، أصيب شخصان آخران أحدهما إصابته خطيرة.
وذكرت وسائل إعلامية تركية أن القتال بالسكاكين وقع بين المصطافين على الشاطئ في منطقة كوساداسي في أيدين، مبينة أن التلاسن بين عائلتي الرجلين تطور إلى شجار عنيف تخلله طعن الرجلين لبعضهما البعض أمام أعين مصطافين، بيهم أطفال.
وفيما تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، تم فتح تحقيق في الحادث.
🚨+18 - HASSAS İÇERİK | Kuşadası'nda iki şahıs bıçaklı kavgaya tutuştu.— Politic Türk (@politicturk) July 3, 2024
Çevredekiler sandalye, sopa ve bebek arabası ile kavgayı ayırmaya çalıştı. pic.twitter.com/uL2tPjmFFP
المصدر: haberler
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