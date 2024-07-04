وذكرت وسائل إعلامية تركية أن القتال بالسكاكين وقع بين المصطافين على الشاطئ في منطقة كوساداسي في أيدين، مبينة أن التلاسن بين عائلتي الرجلين تطور إلى شجار عنيف تخلله طعن الرجلين لبعضهما البعض أمام أعين مصطافين، بيهم أطفال.

وفيما تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، تم فتح تحقيق في الحادث.

🚨+18 - HASSAS İÇERİK | Kuşadası'nda iki şahıs bıçaklı kavgaya tutuştu.



Çevredekiler sandalye, sopa ve bebek arabası ile kavgayı ayırmaya çalıştı. pic.twitter.com/uL2tPjmFFP — Politic Türk (@politicturk) July 3, 2024

المصدر: haberler