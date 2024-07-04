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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 11:03 GMT

    بالفيديو.. شجار بين مصطافين على شاطئ تركي يتطور إلى طعن بالسكاكين أمام أعين الأطفال

    اندلع شجار في محافظة أيدن التركية، قاما خلال بطعن أحدهما الآخر بالسكين، وخلال محاولة فض الشجار بينهما، أصيب شخصان آخران أحدهما إصابته خطيرة.

    بالفيديو.. شجار بين مصطافين على شاطئ تركي يتطور إلى طعن بالسكاكين أمام أعين الأطفال

    وذكرت وسائل إعلامية تركية أن القتال بالسكاكين وقع بين المصطافين على الشاطئ في منطقة كوساداسي في أيدين، مبينة أن التلاسن بين عائلتي الرجلين تطور إلى شجار عنيف تخلله طعن الرجلين لبعضهما البعض أمام أعين مصطافين، بيهم أطفال.

    وفيما تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، تم فتح تحقيق في الحادث.

    المصدر: haberler

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