وحضر تامر حسني إلى الغرفة التي تتحضر بها العروس، واختبأ خلف المرآة أثناء وضعها للمكياج، وظهر تامر فجأة لتصرخ الفتاة من فرحتها وتحتضنه.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات سلبية من الجمهور، الذين وجهوا انتقادات لتامر حسني وللعريس، خاصة أن الفيديو خارج عن العادات والأعراف، كما أن العروس ليست من أصدقاء تامر حسني أو أقاربه.

الغريب في الأمر أن هناك عددا آخر من الفيديوهات قد انتشرت من إحياء تامر حسني لحفل الزفاف، والتي ظهرت فيها العروس وهي ترقص معه على أنغام أغانيه تاركة عريسها يرقص بمفرده.

ومن جانبه، علق المطرب تامر حسني على الفيديو المتداول له مع العروس، خلال تجهيزها لحفل زفافها، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تامر صورة برفقة العروس وعريسها الألماني، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيا من صغرها.. مبروك حبايب قلبي".

المصدر: RT