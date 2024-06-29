تقرير يكشف عن "رقم قياسي" لمرتكبي جرائم المخدرات في كوريا الجنوبية

كشف تقرير كوري جنوبي أن "العدد السنوي لمرتكبي جرائم المخدرات تخطى حاجز العشرين ألفا لأول مرة في العام الماضي، مدفوعا بزيادة الجرائم بين الشباب والنساء".

وقال التقرير السنوي حول جرائم المخدرات، الذي جمعه مكتب المدعي العام الأعلى: "تم القبض على رقم قياسي بلغ 27,611 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% تقريبا عن الرقم المقابل البالغ 18,395 في عام 2022".

وأضاف: "وكانت الأرقام المقابلة 16,153 شخصا في عام 2021، و18,050 شخصا في عام 2020، و16,044 شخصا في عام 2019، و12,613 شخصا في عام 2018.

وأوضح أن السبب وراء الارتفاع الأخير هو "زيادة جرائم المخدرات بين الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر، وكذلك بين النساء".

ومن بين مرتكبي جرائم المخدرات الذين تم القبض عليهم العام الماضي، بلغ عدد المراهقين 1,477 مراهقا، أي ما يقرب من 3 أضعاف الرقم المقابل البالغ 481 في عام 2022، وفق التقرير.

وتابع: "بلغ عدد الأشخاص في العشرينات من العمر 8,368 شخصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% من 5,804 في عام 2022 وتشكل الفئتان العمريتان معا 35% من الإجمالي".

وفي الوقت نفسه "بلغ عدد المجرمات الإناث 8,910 العام الماضي، مسجلا قفزة بنسبة 79% من 4,966 في عام 2022، في حين زاد عدد المجرمين الأجانب بنسبة 22% ليصل إلى 3,151".

وقال التقرير: "وسط تزايد جرائم المخدرات، ارتفعت كمية المخدرات المهربة إلى البلاد إلى 637 كيلوغراما العام الماضي، مقارنة بـ 393 كيلوغراما في عام 2022، بعد أن سجلت 1,016 كيلوغراما في عام 2021".

وصادرت السلطات 998 كيلوغراما من المخدرات محليا العام الماضي، في حين حكم على 2,726 شخصا بالسجن لمدة سنة أو أكثر بتهمة جرائم المخدرات، وفق التقرير السنوي حول جرائم المخدرات.

المصدر: "يونهاب"