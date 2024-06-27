الكويت..الحكم على "نيرون" في قضية "أمن دولة"

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ بحق المغرد الكويتي الشهير محمد العجمي في قضية "أمن دولة".

والمغرد الكويتي محمد العجمي شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويعرف باسم "نيرون" في موقع "إكس" ومن ضمن متابعيه رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم.

وذكر موقع "المجلس" الكويتي أن "إدارة الجرائم الإلكترونية في المباحث الجنائية استدعت ما يقارب 100 مغرد بعدما أساؤوا لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

ولم يحدد موقع "المجلس" الذي أورد الخبر" طبيعة التهم التي وجهت للمتهم، لكن، يبدو، وفقا لما أوردته صحيفة "الجريدة"في 13 مايو، أن الحديث يجري عن اتهامات بـ"الإساءة إلى الذات الأميرية بعد نشرهم تغريدات مسيئة في موقع "إكس" عقب الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأمر خلاله بحل مجلس الأمة لمدة لا تزيد على أربع سنوات".

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محكمة الجنايات تقضي بحبس المغرد محمد العجمي «نيرون» سنتين مع الشغل والنفاد بتهمة أمن الدولة. pic.twitter.com/X4AArPR8zf — المجلس (@Almajlliss) June 27, 2024

وكان القضاء الكويتي أصدر في تاريخ 24 من شهر يونيو الجاري حكما بحبس النائب السابق وليد الطبطائي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بقضية "أمن دولة" وأدين بنشر تغريدة مخالفة للقانون بعد خطاب لأمير الكويت حل فيه مجلس الأمة.

المصدر: "المجلس"