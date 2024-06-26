مصر.. تطورات جديدة في "مذبحة رستم" المروعة وأول صورة للمتهم

قبضت قوات الأمن المصرية في مدينة بلطيم على المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور.

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وجاءت البداية بالعثور على 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم في عزبة رستم في حالة تعفن ومتفحمين، فيما قرر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة.

وتبين أن الجريمة حدثت بعد يوم واحد من انتهاء عيد الأضحى، وتم العثور على 3 جثامين، وهم أم واثنان من أبنائها، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها الأولى وشقيق المجني عليهما الثاني والثالث، حيث قام بتخديرهم والتخلص منهم ذبحا، ثم حاول إخفاء معالم الجريمة بإشعال النيران في المجني عليهم.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن جيران الضحايا أن "المتهم حاصل على شهادة حقوق وكان دائم التعدي على والدته بالضرب والتهديد لها بالذبح بسبب الميراث، تم فصله من منذ عامين من إحدى مكاتب المحاماة ويعمل حاليا في مكتب محامي آخر، وأن والده توفي منذ عامين بأزمة قلبية مفاجئة، وكان يعمل في الشؤون القانونية بإدارة التربية والتعليم".

وأشار الجيران إلى أن "المتهم قام بانهاء حياة، والدته، وشقيقه الأصغر ويدعي محمود، وشقيقته، وهي منفصلة عن زوجها، وتقيم معهم في المنزل".

وحسب ما نقل "القاهرة 24"، قال الجيران أيضا إن "المتهم ارتكب جريمته يوم الخميس الماضي آخر أيام العيد، وبعد انبعاث روائح كريهة للجثامين قام بإحضار مادة مساعدة للاشتعال وأضرم النيران بهم، حتي يخفي معالم جريمته خوفا من افتضاح أمره، ولكن الجيران اشتموا رائحة دخان وحريق، مما دفعهم للتوجه إلي المنزل للتحقق من الأمر، وفوجئوا بـ3 جثامين في حالة تفحم".

هذا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود عيان.

المصدر: القاهرة 24