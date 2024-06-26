أسباب الإدمان على مشاهدة المسلسلات التلفزيونية

يشير الدكتور أليكسي ميليخين، أخصائي علم النفس، إلى أن الإدمان على مشاهدة المسلسلات التلفزيونية هو مؤشر سلوكي وعلامة تشير إلى أن الشخص بحاجة إلى راحة عاطفية حسية.

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ويشبّه الخبير الإدمان على مشاهدة المسلسلات التلفزيونية بالإدمان على التدخين والإفراط في تناول شيء ما من أجل تشتيت انتباهه أو تهدئة نفسه، ولإرضاء وإسعاد نفسه.

ويمكن أن يدمن الناس على مشاهدة المسلسلات التلفزيونية عندما يفتقرون إلى المشاعر أو الانطباعات في الحياة. يمكن أن تكون هذه المعاناة، ومشاعر النضال، ومشاعر التعبئة الداخلية، ومشاعر الدراما، والمسلسلات التلفزيونية هي طريقة سهلة للحصول على هذه المشاعر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون المسلسل التلفزيوني وسيلة لمعالجة بعض المشاعر، والتجارب المؤلمة، والإجهاد، وضغوط ما بعد الصدمة من أجل تقليل الألم العاطفي.

وقد يكون الإدمان على مشاهدة المسلسلات التلفزيونية مؤشرا على التسويف والمماطلة عندما يكون الشخص منشغلا بمسائل كبيرة جدا ويحتاج إلى تحويل انتباهه إلى شيء آخر لإلهاء نفسه.

المصدر: aif.ru