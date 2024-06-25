اليمن.. الإفراج مؤقتا عن عارضة أزياء ظهرت في صور بدون حجاب

أفادت مصادر مقربة من عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل بأن الشرطة بمحافظة حضرموت أفرجت عنها هي وزوجها بضمانة حضورية تمهيدا لمحاكمتهما بعد أكثر من أسبوع من احتجازهما.

وذكرت المصادر لوكالة "رويترز" أن الشرطة في المكلا عاصمة حضرموت أطلقت سراحهما بضمانة حضورية "تُلزمهما باستكمال إجراءات القضية" أمام النيابة العامة غدا الأربعاء، وكان قد تم احتجاز الزوجين عقب ظهور عارضة الأزياء في مجموعة صور معه بدون حجاب أو عباءة.

وتقع حضرموت بجنوب شرق اليمن ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وكانت الشرطة أفرجت عنهما يوم الاثنين ثم احتجزتهما مجددا في نفس اليوم في واقعة أثارت انتقادات للسلطات.

واحتجزت نقطة تفتيش أمنية بمدينة المكلا خلود وزوجها يوم الاثنين وهما في طريق عودتهما لمنزلهما وأعادتهما إلى سجن إدارة الأمن مرة أخرى "لاستيفاء التزامات خارج القانون" وفقا لوصف مصادر حقوقية.

وأكدت المصادر المقربة من أسرة الشابة أن الشرطة أحالت ملفها وزوجها للنيابة بتهمة نشر صورة مسيئة في خطوة ممهدة لمحاكمتهما، رغم إرغامهما على إزالة المحتوى موضوع الشكوى. وأضافت المصادر أنهما حررا تعهدا مكتوبا بعدم العودة لنشر محتوى مشابه.

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات الأمنية في حضرموت بشأن الإفراج عن خلود باشراحيل. فيما أكد مصدران في أمن المكلا لـ "رويترز" مساء الثلاثاء الإفراج عن خلود بضمانة حضورية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت عارضة الأزياء وزوجها في وقت سابق من يونيو الجاري بعد ظهورها في مجموعة من اللقطات المصورة والصور في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ارتداء الحجاب أو العباءة التي ترتديها معظم النساء في اليمن.

ودعت خلود باشراحيل في تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي إلى "التحرر ورفض الأفكار التقليدية والمتشددة" كما أعلنت مؤخرا أنها قررت خلع الحجاب، وأثارت الصور والمقاطع المصورة جدلا واسعا.

المصدر: رويترز