مصر.. طبيب سوداني يعلق على الضجة الحاصلة بخصوص منشور له عن "الختان"

علق الطبيب السوداني الصادق إسماعيل مجذوب المقيم في مصر منذ أواخر العام الماضي، على الضجة الكبيرة التي سببها منشور له في مواقع التواصل الاجتماعي حول "الختان".

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وبعد ضجة كبيرة أثارها رواد مواقع التواصل في مصر إثر منشور للطبيب السوداني عن إعلان لـ"الختان" بالمنازل في القاهرة، حيث اعتبر الكثيرون أنه إعلان عن "ختان الإناث"، وأن الطبيب أجرى عمليات من هذا النوع.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، قال الصادق إسماعيل مجذوب أنه "يتعرض لهجمة شرسة نظرا لشهرته الكبيرة كجراح في السودان"، لافتا إلى أنه "اعتاد مثل هذا الهجوم حتى في بلده".

وأكد الصادق أن "كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامه بإجراء عملية ختان للإناث، غير صحيح"، مشددا على أنه "يجري هذه العمليات للذكور فقط، وما نشره من إعلان على صفحته على الفيسبوك، كان يقصد به ختان الذكور وليس الإناث".

وأضاف مدافعا عن نفسه: "أنا رجل مثقف وأدرك جيدًا تجريم القانون المصري لهذا النوع من العمليات، كما أن الدين الإسلامي يحرم تلك الممارسات التي أرستها العادات العربية".

وبين الطبيب السوداني أنه لم يرد على الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل، لأنه "لا يحب الدخول في معارك مع المصريين الذين يحبهم ويقدرهم".

وأشار إلى أنه "لم يوجه له أي اتهام رسمي من المسؤولين"، مستطردا: "هناك حملة شرسة ضدى، وأنا لن أرد عليها، وسأكتفي بممارسة عملي في صمت".

وأفاد الصادق إسماعيل مجذوب بأنه "طبيب مشهور في السودان ولديه خبرة في الجراحة تمتد إلى أكثر من 40 سنة، وأنه جاء مصر في نوفمبر من العام الماضي"، موضحا أنه "نظرا لظروف الحرب في السودان وما يعانيه أهل السودان من تشتت في دول العالم، قرر علاج السودانيين المقيمين في مصر، حيث يجري عمليات ختان للذكور بمقابل مادي للقادرين وبغير مقابل لغير القادرين على دفع ثمن الجراحة"، حيث تابع قائلا: "دول أهل بلدي وأنا في خدمتهم طول الوقت"،

ولفت إلى أنه استأجر منزلا في منطقة عابدين ويقيم فيه وسط عدد من السودانيين الذين تركوا بلادهم هربا من الحرب وقرروا الإقامة في مصر.

المصدر: "المصري اليوم"