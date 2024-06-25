الكويت..محكمة التمييز ترفض وقف تنفيذ الحكم بحبس فاشينيستا شهيرة

رفضت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ الحكم بحبس الفاشينيستا الشهيرة فاطمة المؤمن 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، وحددت جلسة 14 يوليو المقبل للمرافعة.

وأفادت مواقع إخبارية فنية بأن "المحكمة عقدت جلسة لها يوم أمس الاثنين الـ24 من يونيو، من أجل النظر في قضية الاستئناف الخاصة بالقضية، وذلك بعدما أصرت محكمة الجنح المستأنفة في وقت سابق على عدم إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية، مصدرة قرارا يؤيد حبسها".

جدير بالذكر أنه في 14 مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بحبس المؤمن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وسحب رخصة القيادة سنة وغرامة 15 دينار في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بسرعة فوق المعدل والتسبب في الحادث المروري الذي تسبب بوفاة شخصين وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ من العمر 30 عاما، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.

المصدر: RT + "فوشيا"