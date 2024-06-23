أب يحاول إغراق طفليه في شاطئ البحر بولاية كونكتيكت الأمريكية

في حادثة غريبة شهدتها ولاية كونكتيكت الأمريكية، حاول رجل إغراق طفليه في البحر قبل أن تتفطن الشرطة له وتنقذهما.

ووفقا لما ذكرته قناة "إن بي سي"، وقع الحادث على الشاطئ في ويست هافن، حيث لاحظ ضابط شرطة سيارة دفع رباعي متوقفة على الشاطئ حوالي الساعة الثانية صباحًا وسمع صراخ الأطفال من الماء.

وبعد اقتراب الشرطي من المياه وجد رجلا يحمل طفلين، ولم يسمح له بالاقتراب منه وحاول إغراق الصبي والفتاة تحت الماء.

وقامت مفرزة من خفر السواحل بإنقاذ الطفلين وإبعادهما عن الرجل ونقلهما إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق للتعرف على حيثيات الحادث ودوافعه.

في وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية في كاليفورنيا، عن أن طبيبا دفع سيارته مع طفلين وزوجته من منحدر، وفي وقت لاحق تم الكشف أنه أقدم على ذلك بسبب هواجس وتخيلات بأن طفليه معرضان للتحرش الجنسي وقام بذلك لإنقاذهما، كما تبين أنه يعاني من اكتئاب شديد لفترة طويلة.

وفي حادثة أخرى قام رجل بتسميم ابنته الحديثة الولادة بإضافة مادة مضادة للتجمد إلى زجاجات الحليب.

المصدر: غازيتا رو