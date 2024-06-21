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بالفيديو.. اعتقال سائحة أمريكية اقتحمت مسجد حسن بك في يافا واعتلت منبره

مجتمع

بالفيديو.. اعتقال سائحة أمريكية اقتحمت مسجد حسن بك في يافا واعتلت منبره
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سائحة أمريكية بعد اقتحامها مسجد حسن بك في يافا واعتلائها منبره ورفضها الخروج.

 في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طلب مصور الفيديو من المرأة أن تخرج من المسجد، قائلا لها إنه ليس مسموح لها بالجلوس على المنبر، وأن عليها الخروج والتوجه إلى القسم المخصص للنساء.

وأشار إلى أنها رمت كوب القهوة على أرض المسجد. وعلى الاثر استدعى المصلون الشرطة التي حضرت واعتقلت السائحة التي ظهرت وهي تقاوم عناصر الشرطة وتحاول الإفلات منهم، وصرخت باللغة الإنكليزية: "جميعكم ستدفعون الثمن".

وقد أصدر إمام المسجد تعقيبا قال فيها: ".. رغم إدانتا لهذا الفعل، إلا أننا نؤكد أن هذا الفعل لم يكن على خلفية دينية أو قومية، وأن السائحة تعاني من مرض نفسي وتم نقلها إلى المستشفى".

المصدر: RT

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