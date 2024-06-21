بالفيديو.. اعتقال سائحة أمريكية اقتحمت مسجد حسن بك في يافا واعتلت منبره

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سائحة أمريكية بعد اقتحامها مسجد حسن بك في يافا واعتلائها منبره ورفضها الخروج.

في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طلب مصور الفيديو من المرأة أن تخرج من المسجد، قائلا لها إنه ليس مسموح لها بالجلوس على المنبر، وأن عليها الخروج والتوجه إلى القسم المخصص للنساء.

המשך למסגד

יש מתרגם בקהל pic.twitter.com/SUFblqt63b — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) June 20, 2024

وأشار إلى أنها رمت كوب القهوة على أرض المسجد. وعلى الاثر استدعى المصلون الشرطة التي حضرت واعتقلت السائحة التي ظهرت وهي تقاوم عناصر الشرطة وتحاول الإفلات منهم، وصرخت باللغة الإنكليزية: "جميعكم ستدفعون الثمن".

תיירת התפרצה למסגד חסן בק ביפו, המתפללים התקשרו למוקד המשטרה, שעצרו אותה😱😱😱 pic.twitter.com/g20CK5X85f — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) June 20, 2024

وقد أصدر إمام المسجد تعقيبا قال فيها: ".. رغم إدانتا لهذا الفعل، إلا أننا نؤكد أن هذا الفعل لم يكن على خلفية دينية أو قومية، وأن السائحة تعاني من مرض نفسي وتم نقلها إلى المستشفى".

المصدر: RT