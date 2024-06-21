بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام يكشف سبب اختصار خطبة الجمعة وتخفيف الصلاة

أعلن خطيب الحرم المكي ياسر الدوسري أن اختصار خطبة صلاة الجمعة وتخفيف الصلاة هذه الأيام في الحرم المكي يأتي مراعاة للزحام وحرارة الجو.

وقال الدوسري في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: "حجاج بيت الله أيها المصلون ألا وإنما يجري بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين".

خطيب #الحرم_المكي ياسر الدوسري: اختصار الخطبة وتخفيف الصلاة هذه الأيام في الحرم مراعاة للزحام وحرارة الأجواء pic.twitter.com/oX2m47CpkN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 21, 2024

وذكرت وسائل إعلامية سعودية أن مقترح تقصير خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون 10 دقائق بدلا من 30 إلى 45 دقيقة حاليا، جاء تخفيفا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، هو أخذ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس.

وكانت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية وصلت إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تسجيل حوالي ألف حالة وفاة بين الحجاج معظمهم من المصريين والأردنيين.

المصدر: RT