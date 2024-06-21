مصر.. تسجيل مسرّب لحسام حبيب عن شيرين

عاد اسم الملحن والمطرب حسام حبيب ليتصدر اهتمام مواقع التواصل، بعد تسجيلات صوتية منسوبة إليه "عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها".

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وفي التسجيلات المسربة خلال الساعات الماضية، شنّ حسام هجوماً على أسرة شيرين، متهماً إياهم باستغلالها والطمع في ثروتها والإساءة إليها، إضافة إلى التسبب في مشاكل لها مع شركة "روتانا"، ما أدى لعدم قدرتها على طرح أغاني جديدة.

وقال أيضاً: إن "شقيق شيرين اقتحم غرفة نومها وتعدى بالضرب عليها، رفقة آخرين"، معتبراً أنه، "من الطبيعي أن تصاب شيرين بالاكتئاب ويزداد وزنها بعد كل ما مرت به على يد عائلتها".

من جهته، خرج حسام حبيب للرد على تلك التسجيلات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يصرّح بنشرها، بل تم الاستيلاء عليها من هاتفه، لذلك سيتقدّم ببلاغ إلى الشرطة للتحقيق في الأمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن "شقيق شيرين وقّع توكيلاً بأثر رجعي عن التنازل عن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها، وهذا التوكيل ملغى، بحسب البلاغ المقدم إلى النائب العام".

وتابع، "أنا لا أقول كلاماً مرسلاً أو اتهامات غير حقيقية، لكن شيرين قدمت بلاغاً بهذا الأمر عن طريق المحامي ياسر قنطوش.. وأعتقد أن الناس بدلاً من الهجوم يجب أن يعلموا من المتسبب في منع شيرين حالياً من التواصل مع جمهورها وطرح أغاني جديدة".

وواصل حسام حبيب، "يجب أن يفهموا من الشخص المتسبب في تعطيل شيرين.. أنا لم أرغب في الحديث عن الأمر علناً، بل كان حديثاً خاصاً على هاتفي.. وبالتالي تسريبه ونشره على الملأ أمر غير أخلاقي، وسيتم التعامل معه قضائيا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية