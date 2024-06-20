السودان.. مجموعة من "البجا" تقتحم مقر التلفزيون ببورتسودان بسبب "زي محلي لمذيعة" (فيديوهات)

اقتحمت مجموعة من "البجا" يوم الخميس، مقر التلفزيون في مدينة بورتسودان السودانية، احتجاجا على ما اعتبروه إهانة وجهها مدير هيئة التلفزيون لمذيعة بسبب ارتدائها زيا محليا.

وأفاد موقع "سودان تربيون" بأن مجموعات تتبع لقومية "البجا" اقتحمت اليوم المقر المؤقت للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تهديد" بطرد" مذيعة من عملها بسبب زيها المحلي أطلقه المدير العام إبراهيم البزعي.

جاء ذلك بعد أن كتبت المذيعة زينب إيرا على "فيسبوك" أن المدير العام للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي أظهر غضبه من ارتدائها الزي البجاوي في القناة، وهدد بطردها بسبب هويتها.

وأثارت هذه الواقعة غضبا كبيرا في أوساط "البجا" الذين تنتمي إليهم المذيعة، وطالبوا بإجراءات تصعيدية تنتهي بإقالة البزعي خلال 24 ساعة.

في حين أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكدت في بيان مساء الأربعاء، أن الواقعة حدثت قبل نحو أربعة أشهر، ولم تتضمن إساءة لأي مكون قبلي، بل بات من المستغرب إثارتها الآن.

وأضاف البيان أن المدير العام "أبدى ملاحظة حول التحية باللغة البجاوية في الأخبار ونصحها، وتقبلت ذلك".

ونفى بشكل قاطع ما نسب للمدير العام من حديث مسيء للمكون القبلي، مشددا على احترامه وتقديره لكافة المكونات القبلية في شرق السودان، كما دعا إلى عدم الالتفات لكل ما يصرف عن معركة الوطن ومعركة الكرامة- وفقا للبيان.

ويوم الخميس نظمت مجموعات شبابية موالية للمجلس الأعلى لنظارات "البجا" والعموديات المستقلة، وتحالف أحزاب وحركات شرق السودان موكبا غاضبا نحو مقر التلفزيون، ودخلت مجموعة من المحتجين الاستوديوهات الرئيسية وبعض المكاتب، مرددين هتافات "بجا دولة"، قبل أن يغادروا الموقع بعد وصول والي البحر الأحمر وتعهده بمعالجة الخلاف.

وفي تصريحات لـ"سودان تربيون"، أشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار أن والي البحر الأحمر المكلف الجنرال مصطفى محمد نور تعهد بالاستجابة لمطالبهم وحثهم على مغادرة التلفزيون، مضيفا أن والي البحر الأحمر طلب مهلة للتواصل مع وزير الثقافة والإعلام لمعالجة ما تعرضت له المذيعة زينب إيرا.

وفي هذه الأثناء تمسك رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان شيبة ضرار بضرورة إقالة المدير العام للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي من منصبه.

شوف يا سيدي

بقى الاولانية دي مذيعة في تلفزيون السودان

والتاني دا إبراهيم البزعي مدير التلفزيون انتقد ملابس المذيعة المعبرة عن أحد إثنيات السودان(البجا) ووصفها بالمبالغة

قوم شباب القبائل دول اقتحموا مقر التلفزيون في بورتسوان

فاصل من مشاهد الاقتحام🫣#ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبيpic.twitter.com/datibNKToM — Sherin Helal 𓈙𓂋𓇋𓇋𓈖𓁐 𓉔𓃭𓄿𓃭𓀀 (@sherinhelal555) June 20, 2024

شباب البجا يقتحمون مقر الإذاعة ببورسودان 🔥🔥🔥🥰🥰🥰👋👋 pic.twitter.com/ltSiZBVS1e — مسجون ف غربه (@abwtmny297470) June 20, 2024

المصدر: "سودان تربيون"