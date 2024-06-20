ما حقيقة تحصيل عمرو دياب وديعة كبيرة من مصرف لبناني؟

نفى مرجع قضائي لصحيفة "النهار" الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي عن تحصيل الفنان المصري عمرو دياب أمواله المودوعة في المصارف اللبنانية.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن "أنباء توافرت عن تحرير وديعة المغني المصري عمرو دياب البالغة 10 مليون دولار أمريكي من أحد المصارف اللبنانية، وأن عام التمييز القاضي جمال الحجار أصدر استنابة إلى شعبة المعلومات لتنفيذ مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الاعتماد طارق خليفة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت موقوفا مغفورا، بعد التأكد من المصرف أعطى وديعة لدياب تفوق 10 مليون دولار".

وأضاف المصدر أنه "بعد التدقيق بهذا الخبر، تبين عدم صحته".

النائب العام التمييزي أصدر مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الاعتماد طارق خليفة الى مكتبه في قصر العدل في بيروت موقوفاً،ومنع سفر عدد من المسؤولين في المصرف بعد إعطاء وديعة للفنان المصري عمرو دياب تفوق 10 مليون دولار https://t.co/m6TxvUj1cG — Political Opinion (@PoliticalOpin16) June 20, 2024

فضيحة تهز البلاد بعد تحرير وديعة الفنان عمرو دياب من قبل أحد البنوك بقيمة ١٠ مليون دولار !!!

لا هزت ولا شي، خبر عادي جداً ومر مرور الكرام لكل غوغائي وحقود وكيدي وضد القاضية غادة عون، و يلّي عملو حملة شرسة ضدها ومعهم الإعلام الفاسد.

مبروك عليكم نتائج حقدكم وغبائكم الكلّي. — Samer EL REZ (@Samer_BR83) June 20, 2024

يذكر أن دياب أحيا يوم السبت الماضي حفلا ضخما وسط بيروت، حضره 22 ألف شخص.

والحفل هو الثاني لدياب خلال أقل من عام، فقد أحيا العام الماضي حفلا ضخما في الموقع نفسه حضره 18 ألف شخص.

المصدر: "النهار" + RT