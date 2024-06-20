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ما حقيقة تحصيل عمرو دياب وديعة كبيرة من مصرف لبناني؟

مجتمع

ما حقيقة تحصيل عمرو دياب وديعة كبيرة من مصرف لبناني؟
Gettyimages.ru
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نفى مرجع قضائي لصحيفة "النهار" الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي عن تحصيل الفنان المصري عمرو دياب أمواله المودوعة في المصارف اللبنانية.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن "أنباء توافرت عن تحرير وديعة المغني المصري عمرو دياب البالغة 10 مليون دولار أمريكي من أحد المصارف اللبنانية، وأن عام التمييز القاضي جمال الحجار أصدر استنابة إلى شعبة المعلومات لتنفيذ مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الاعتماد طارق خليفة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت موقوفا مغفورا، بعد التأكد من المصرف أعطى وديعة لدياب تفوق 10 مليون دولار".

وأضاف المصدر أنه "بعد التدقيق بهذا الخبر، تبين عدم صحته".

يذكر أن دياب أحيا يوم السبت الماضي حفلا ضخما وسط بيروت، حضره 22 ألف شخص.

والحفل هو الثاني لدياب خلال أقل من عام، فقد أحيا العام الماضي حفلا ضخما في الموقع نفسه حضره 18 ألف شخص.

المصدر: "النهار" + RT

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