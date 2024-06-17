لبنان.. وفاة مؤسس سلسلة متاجر "باتشي" المتخصصة في الشوكولا

توفي اليوم الاثنين نزار شقير رجل الأعمال اللبناني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "باتشي" المتخصصة في الشوكولا، ووالد الوزير السابق محمد شقير.

ومن المقرر أن "تتم الصلاة على جثمانه، ظهر اليوم، في جامع الخاشقجي، على أن يوارى الثرى في جبانة الشهداء".

ويتم تقبل التعازي قبل الدفن للرجال في قاعة محيي الدين برغوث- جامع الخاشقجي، وبعد الدفن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء للرجال والنساء في قاعة سيسايد بافيون واجهة بيروت البحرية.

ولد في بيروت وسافر للكويت بعمر 18 حيث عمل في شركة لتصنيع الغاز، لكنه عاد لاحقا إلى لبنان وطلب قرضا ميسرا دون فوائد من البنك فاشترى بأموال القرض معدات لتصنيع الشوكولا ومنها أسس "باتشي" التي حققت نجاحا كبيرا، ليصبح لها أكثر من 150 فرعا حول العالم اليوم.

كان شقير مولع بالشوكولاتة منذ صغره ويحلم بإنشاء محل صغير له، لكنه تمكن من توسيع شغفه لينافس الماركات العالمية.

المصدر: "النهار" + "الخليج"