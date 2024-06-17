رغم تحذير السعودية.. دعاء ضد بايدن على جبل عرفة وحجاج إيرانيون يهتفون "الموت لإسرائيل" (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يظهر فيها الحجاج وهم يهتفون "الموت لإسرائيل"، فيما دعا آخرون على الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت وكالة "إرنا" الإيرانية فيديو لحجاج إيرانيين يهتفون "الموت لإسرائيل"، مشيرة إلى أنهم أقاموا أيضا مراسم البراءة من المشركين، وهي جزء مهم من مناسك الحج، معبرين عن اشمئزازهم من جرائم إسرائيل وأمريكا.

هتف حجاج إيرانيون الموت لإسرائيل في أرض الوحي.

وأقاموا مراسم البراءة من المشركين، وهي جزء مهم من مناسك الحج، معبرين عن اشمئزازهم من جرائم #الکیان_الصهیوني وأمريكا. pic.twitter.com/vAaeznlcOn — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) June 15, 2024

وفي فيديو آخر ظهر حاج يقف على جبل عرفة يقوم بالدعاء على بادين ونتنياهو، فيما رد حجاج آخرون من بعده "آمين".

دعاء على بايدين ونتنياهو من على جبل عرفة pic.twitter.com/2AKpWLEfRM — خبرني - khaberni (@khaberni) June 17, 2024

يذكر أن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة حذر الأسبوع الماضي، من أنه لن يتم التسامح مع "أي شعارات سياسية"، لكن ذلك لم يمنع أحد الحجاج من الهتاف دعما للفلسطينيين.

وبحسب السلطات السعودية فقد جمع الحج نحو 1.8 مليون شخص بينهم 1.6 مليون من الخارج، ويشبه هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023 وأقل من الرقم المسجل قبل جائحة "كوفيد-19" في العام 2019 والذي بلغ 2.5 مليون حاج.

المصدر: RT