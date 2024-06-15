القبض على بلوغر إماراتية بعد تصويرها مقطع فيديو في مكان محظور في دبي

غرمت السلطات الإماراتية بلوغر بقيمة 1800 دولار بعد تصويرها مقطع فيديو بأحد شواطئ دبي، وإبحارها بقارب إلى شاطئ محظور.

وألقت السلطات القبض على البلوغر الإماراتية، بزعم أنها أبحرت بزورق إلى شاطئ سيردينيا، وبالتالي تخطت هذا الشاطئ المحظور، وذلك بعدما نشرت مقاطع فيديو لها خلال إبحارها فيه.

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وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أيضا، أنه "تم تغريم بلوغر مقيمة في دبي 1800 دولار بتهمة التعدي على شاطئ محظور الإبحار فيه، وهو شاطئ وردي اللون في سردينيا قبل مشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو والصور لمغامرتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقا لتقارير في الصحافة الإيطالية، وصلت على متن زورق على شاطئ سبياجيا روزا، وهو شاطئ يشتهر برماله الوردية في جزيرة بوديلي الصغيرة في سردينيا، بزعم تجاهل جميع علامات الحظر.

وأبحرت فيه والتقطت مقاطع فيديو على الشاطئ ونشرتها على صفحاتها الرسمية، وهو ما أدى إلى القبض عليها وتغريمها مبلغ 1800 دولار.

المصدر: وكالات