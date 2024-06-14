محام مصري يفجر مفاجأة عن تدريس مجلد كبير عن المثلية الجنسية للتلامذة المصريين

قال المحامي المصري أشرف ناجي، مقدم بلاغ ضد المدرسة الألمانية التي تروج للانحراف، إنه وجد مجلدا كبيرا للمثلية الجنسية يدرس للصف السادس الابتدائي فيه صور لبنات وشباب مع بعض.

وتزايد الحديث مؤخرا عن "المثلية الجنسية" مع اهتمام المصريين بواقعة إقدام إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة، على تدريسها للطلاب، ضمن مناهج التعليم الخاصة بالمدرسة.

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وأوضح المحامي أشرف ناجي، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا: "وجدت مجلدا كبيرا للمثلية فيه صور لبنات مع بعض وشباب مع بعض وهذا يتم تدريسه للصف السادس الابتدائي، غير الصفحات التي بتدرس الجنس بشكل عام".

وبشأن مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحدثت الدكتورة ولاء، مدير عام بالتعليم الخاص أن "المدارس الدولية خاضعة بالكامل لوزارة التربية والتعليم"، موضحة: "كل الكتب تمر على الوزراة".

وفى سياق متصل، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي لجلسة 2 يوليو، لحضور ممثلها القانوني.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية