"جلباب السيسي المغربي" يثير تفاعلا كبيرا خلال زيارته السعودية

أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بجلابية باللون الأسود عند وصوله إلى المسجد النبوي بالسعودية لأداء مناسك الحج.

صورة مسببه صياح لقطيع من الخرفان المتأسلمين و الدونيين و مدعي الوطنية 😁



أنا اول مرة أشوف جلابية تعمل صياح

الرئيس #السيسي بيحرق دمكم للدرجادي 😂 pic.twitter.com/zAchHJN2Ct — Sana Mohamed 🇪🇬❤️ (@sANa4327194M0h) June 13, 2024

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السيسي "زار المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه رضوان الله عليهما"، وكانت الرئاسة المصرية قد ذكرت في بيان أن السيسي سيصل إلى المدينة المنورة وسيؤدي الصلاة في المسجد النبوي وسيزور قبر الرسول وسيتوجه بعد ذلك إلى مكة لأداء مناسك الحج.

وأكد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس المصري يرتدي جلبابا مغربيا وليس مصريا.

السيسي وهو يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي جلابية مغربية وليست مصرية، مع أن مصر مشهورة بالجلباب.. هل تعرف السبب؟!

لدينا الجلباب أو الجلابية الصعيدي و الفلاحي وفيه البحيري والدمياطي.. ليه مغربي؟! مين يجااااوب؟!#السيسيpic.twitter.com/f6IgkJN5XR — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 13, 2024

كما لاحظ البعض أيضا ارتداء زوجة الرئيس المصري في العديد من المناسبات الأزياء المغربية الراقية، فقد انتشرت صورة شهيرة لها وهي ترتدي قفطانا مغربيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل الخميس إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه السلام قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

المصدر: RT