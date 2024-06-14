"نهوة عشائرية" تودي بحياة شخص وإصابة 12 آخرين في العراق (فيديو)

أعلنت الجهات الأمنية العراقية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء مشاجرة سببها "نهوة عشائرية" في إحدى قاعات الأعراس بمحافظة النجف.

وقالت قيادة شرطة النجف في بيان: "تود قيادة شرطة محافظة النجف أن تبين ما جرى بشأن حادث المشاجرة التي حصلت مساء الخميس في إحدى قاعات الأعراس".

وأضاف البيان أن "ما جرى هو مشاجرة بسبب "نهوة عشائرية" أدت إلى إصابة 12 من المواطنين بجروح، جراء الرمي عليهم بسلاح ناري حيث تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وأن أحدهم فارق الحياة".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها للبحث عن القاتل من أجل القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة وتطبيق القانون".

و"النهوة" في العراق، عرف عشائري قديم يقوم بموجبه عم أو ابن عم الفتاة بمنعها من الزواج من رجل خارج العشيرة حتى لو بقيت من دون زواج مدى الحياة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة وقال أحد الحسابات: "تخلف اسمه⁧ نهوة_عشائرية⁩ ‏تتسبب بمقتل شخص و12 جريح في النجف أثناء عرس مساء الخميس، ‏لهذه الدرجة تهون عليك نفسك وتسحل كرامتك لأجل الزواج بابنة عم ترفضك؟! هسه شنو ذنب اللي مات؟!.. ‏حتى شرعا حرام وهذا زواج بالإكراه يعني ⁧باطل⁩".

وقال آخر: " ليش مو احنه طلعنا من العصر الحجري لو بعدنا معقولة!".

تخلف اسمه #نهوة_عشائرية

تتسبب بمقتل شخص و12 جريح في النجف أثناء عرس مساء الخميس



لهذه الدرجة تهون عليك نفسك وتسحل كرامتك لأجل الزواج بأبنة عم ترفضك؟!

هسه شنو ذنب اللي مااات؟!



بالله العظيم جماعة النهوة نفسهم دنيّة وذرة كرامة ماعندهم



حتى شرعا حرام وهذا زواج بالإكراه يعني #باطلpic.twitter.com/UeWaqXzv8S — البيارق العالية (@cyBGrp5RGJ42dcB) June 13, 2024

المصدر: "السومرية"