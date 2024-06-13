لبنان.. عاملة كاميرونية تقتل مخدومتها

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن جريمة مروعة هزت بلدة عجلتون في قضاء كسروان، حيث أقدمت عاملة كاميرونية على قتل مخدومتها طعنا.

وذكرت قناة LBCI أن العاملة وهي في العقد الرابع من العمر أقدمت فجرا، على طعن مخدومتها (ج.ز - 41 عاما) بواسطة سكين في داخل منزلها في بلدة عجلتون ما أدى إلى وفاتها على الفور.



وقد حضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أنها مصابة بطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى السان جورج في عجلتون، وتوقيف العاملة في فصيلة عشقوت لقوى الأمن الداخلي والتحقيقات جارية.

المصدر: LBCI