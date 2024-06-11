"احمدي ربك".. رد مثير من مستشارة أسرية سعودية لامرأة ضبطت زوجها يخونها مع 6 نساء! (فيديو)

روت المستشارة الأسرية السعودية الهنوف الحقيل، قصة إحدى الزوجات التي اشتكت من خيانة زوجها لها مع 6 سيدات.

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وقالت الحقيل في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي:" أقول لها احمدي ربك، ضحكت علي، تقولي إن شاء الله أحمد ربي بس ليش أحمد ربي؟".

وأضافت:" نسبة الخيانة اللي حاصلة 30% وأسمها العلاقات العبثية اللي يسمونها العبثية النفسية، هو يكلم أكثر من واحدة تكون بعيدة عنه في ديرة ثانية، ومستحيل يتواصل معهم".

وتابعت الحقيل:"هو يبغى يوصل لمرحلة قبول، إنه يقيس قبول النساء له، أما المرأة اللي تعرف أكثر من شخص دايما تربطها بالمنفعة، وتكون أذكى من الرجل، والتعددية العبثية هذي ما فيها رابط حقيقي أصلاً، هي حاجة بتشبعها بداخلها فقط".

تجدر الإشارة إلى إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، كشفت عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الطلاق خلال عام 2023، حيث وصلت أعداد المطلقات أكثر من 350 ألف امرأة.

ووفقا للإحصائيات، فإن هذا الرقم يترجم إلى 168 حالة طلاق يوميا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.

المصدر: RT